Unfall in Rötz Weit über 1,1 Promille – 21-Jähriger fährt gegen zwei Autos auf einem Hotel-Parkplatz

Am Samstag, 24. Oktober, gegen 22.25 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann in Rötz mit seinem Pkw den oberen Parkplatzbereich des Glasgartens und wollte sein Fahrzeug auf den unteren Parkplatz des Hotels um parken. Hierbei kam der 21-jährige Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung in Richtung des Hotelhaupteingangs hinunter.