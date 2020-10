Die Kripo ermittelt Einbrecher nehmen gleich den ganzen Tresor mit

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Bereich der Gemeinde Wiesent erbeuteten unbekannte Täter Bargeld und Schmuck. Hinweise auf die Einbrecher liegen derzeit noch nicht vor.

Wiesent. Am Samstag, 24. Oktober, zwischen 14.30 und 23 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise in ein Wohnanwesen in Kruckenberg ein und durchsuchten es nahezu vollständig. Ein kleinerer an der Wand befestigter Tresor wurde mitsamt Inhalt entwendet. Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck im unteren, fünfstelligen Euro-Bereich. Aufgrund der Spurenlage am Tatort ist von mindestens zwei Tätern auszugehen.

Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit in der von ihr betriebenen Gaststätte in der Etage über ihrer Wohnung.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 mit der Kriminalpolizei Regensburg in Verbindung zu setzen.