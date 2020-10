Die Polizei sucht Zeugen Unbekannte wollten Gartenlaube in Regenstauf aufbrechen

Foto: Ursula Hildebrand

In der Zeit von Mittwoch, 21. Oktober, 17 Uhr, bis Donnerstag, 22. Oktober, 7 Uhr, machte sich ein bislang unbekannter Täter an einer Gartenlaube in Regenstauf-Diesenbach in der Buchenloher Straße zu schaffen.