Verkehrsunfall 18-jährige Rollerfahrerin stürzt in Wörth an der Donau

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Donnerstag, 22. Oktober, gegen 12.30 Uhr, kam es Im Blindfenster in Wörth an der Donau zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 18-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt wurde.