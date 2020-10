Zwischen Dienstag, 20. Oktober, 23.10 Uhr, und Mittwoch, 21. Oktober, 11 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Firma im Regensburger Kasernenviertel einzubrechen.

Regensburg. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wollten Einbrecher in das Büro einer Firma in der Landshuter Straße einbrechen. Sie versuchten, sich mit einem Hebelwerkzeug Zugang zu verschaffen, scheiterten jedoch und ließen von ihrem Vorhaben ab. Es entstand Sachschaden im mittleren, dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888.