Ermittlungen laufen Betriebsunfall in Furth im Wald – Arbeiter (25) tödlich verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 22. Oktober, um 7.55 Uhr, ereignete sich in einer Firma in Furth im Wald ein Betriebsunfall. Ein Arbeiter erlitt hierbei tödliche Verletzungen.