Stichverletzung am Oberkörper Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts – 18-Jähriger in Neutraubling schwer verletzt

Am späten Mittwochabend, 21. Oktober, musste ein 18-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert werden, da er eine gefährliche Stichverletzung aufwies. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Neutraubling. Gegen 21.20 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass eine Person in der Nähe des Neutraublinger Rathauses verletzt wurde und dringend Hilfe benötige. Die eingetroffenen Rettungskräfte und Polizeistreifen fanden einen 18-jährigen Neutraublinger mit einer erheblichen Stichverletzung am Oberkörper vor. Der junge Mann wurde schnellstmöglich in ein Regensburger Krankenhaus verbracht und operiert. Das Opfer ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Wie genau oder ggf. durch wen der Geschädigte verletzt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort wurden mehrere Personen angetroffen, die im Anschluss von der Polizei zur Sache vernommen worden sind. Ein dringender Tatverdacht gegen eine bestimmte Person hat sich bislang nicht ergeben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat noch in der Nacht in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts durch einen noch Unbekannten übernommen. Personen, die Hinweise zur Tat oder Hintergründen des Geschehens machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 zu melden.