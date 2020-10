Aufbruchswerkzeug festgestellt Aufmerksame Polizeistreife nimmt tschechische Einbrecher fest

Dank einer aufmerksamen Polizeistreife konnten in der Nacht zum Mittwoch, 21. Oktober, kurz nach Mitternacht, in Eschlkam, ganz in der Nähe des Sportheimes in Eschlkam, drei Tschechen festgenommen werden, denen ein versuchter Einbruch ins Vereinsheim der SpVgg Eschlkam angelastet wird.