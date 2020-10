Einsatz am Mittwoch Herrenloses Gepäckstück sorgte für Aufregung am Regensburger Hauptbahnhof

Foto: Bundespolizei

Ein herrenloses Gepäckstück hat am Mittwochmittag, 21. Oktober, am Hauptbahnhof in Regensburg für Aufregung und die teilweise Sperrung des Hauptbahnhofes gesorgt. Zum Glück konnte die Bundespolizei bald Entwarnung geben. In dem herrenlosen Rucksack befand sich nur Sportbekleidung.