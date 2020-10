Unfall in Regensburg Beim Linksabbiegen Radfahrer übersehen – 54-Jähriger schwer verletzt

Am Mittwoch, 21. Oktober, kam es gegen 15.10 Uhr in der Leibnizstraße in Regensburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Radfahrer. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt.