Hinweise erbeten Unbekannter bricht in Geräteschuppen ein und klaut Rasenmäher

In der Zeit von Donnerstag, 8. Oktober, bis Dienstag, 20. Oktober, 16.15 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter das Vorhängeschloss eines Geräteschuppens in Ried am Pfahl in Cham aufgehebelt und anschließend aus dem Geräteschuppen ein Rasenmäher entwendet.