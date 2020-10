Verwarnungsgeld „Maskenmuffel“ in Regensburger Einkaufszentrum unterwegs

Bei einer Kontrolle bezüglich der Maskenpflicht in Ladengeschäften in Regensburg stellten am Dienstag, 20. Oktober, Beamte in einem Einkaufszentrum im Stadtnorden mehrere Verstöße fest.