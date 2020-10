18.500 Euro Schaden Pkw prallt in der Linkskurve gegen entgegenkommenden Ford – drei Verletzte

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 21. Oktober, kurz vor sechs Uhr morgens, war ein 19-jähriger junger Mann mit einer 43-jährigen Beifahrerin in einem VW-Eos auf der Staatsstraße 2138 von Grafenwiesen in Richtung Lam unterwegs. Auf Höhe Oberzettling in Hohenwarth kam er in einer Linkskurve auf die linke Fahrbahnseite und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Ford-Transit, der von einem 31-jährigen Mann gesteuert wurde, zusammen.