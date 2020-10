Polizei ermittelt Tankstellen-Kassierer erkennt falsche 50-Euro-Banknote

Am Dienstag, 20. Oktober, gegen 13.20 Uhr, wollte eine Frau ihre Tankschuld in Höhe von 24,60 Euro mit einer 50-Euro-Banknote begleichen. Der Kassierer erkannte den Geldschein als Fälschung und sprach die Frau daraufhin an.