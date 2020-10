Überwachung der Schulpflicht Fälle, bei denen Schüler unentschuldigt nicht am Unterricht teilnehmen, mehren sich

Es mehren sich die Fälle, bei denen Schüler unentschuldigt nicht am Unterricht teilnehmen. So ist auch am Dienstag, 20. Oktober, eine 13-jährige Schülerin an einer Schule in Regenstauf dem Unterricht ferngeblieben, worauf die Schulleitung die Polizei um Überprüfung an der Wohnadresse des Mädchens bat.