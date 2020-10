Hinweise erbeten Zwölfjähriger Schüler vermisst sein Fahrrad

Sein Fahrrad vermisst ein zwölfjähriger Schüler, mit dem er am Dienstag, 20. Oktober, in die Schule nach Undorf in Nittendorf gefahren war. Nach Schulende gegen 13 Uhr konnte er es nicht mehr auffinden.