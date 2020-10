Diebstahl Rucksack aus unversperrtem Kleintransporter gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von 7 Uhr bis 9.30 Uhr am Montag, 19. Oktober, aus einem Kleintransporter der Marke Mercedes-Benz, der in der Bürgermeister-Vogel-Straße in Cham auf einer dortigen Baustelle in unversperrtem Zustand geparkt war, einen blauen Rucksack samt Inhalt, sodass dem 30-jährigen Eigentümer ein Diebstahlschaden von circa 100 Euro entstanden ist.