Polizei bittet um Hinweise Ladendieb ergreift Flucht und lässt Diebesgut im Wert von fast 1.000 Euro zurück

Foto: 123rf.com

Am Montag, 19. Oktober, gegen 10 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter mit einem schwarzen Rucksack einen Baumarkt in der Werner-von-Siemens-Straße in Cham und befüllte diesen mit diversen Gegenständen im Gesamtwert von fast 1.000 Euro. Nachdem der circa 30-jährige Mann die Kassenzone ohne zu bezahlen passiert hatte, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen.