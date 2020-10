Punkte und Fahrverbot Pkw-Fahrer in Roding unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 18. Oktober, gegen 19.30 Uhr, wurde in Wetterfeld in Roding in der Freiherr-von-Schrenk-Straße der Fahrer eins Pkws einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt.