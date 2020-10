Kripo bittet um Hinweise Einbruchsversuch in Wohnung im Stadtgebiet Regensburg

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Am Samstagvormittag, 17. Oktober, versuchte ein bisher Unbekannter, in eine Wohnung in der Marienstraße in Regensburg einzudringen. Um 9.15 Uhr bemerkte die Mieterin, wie sich jemand an der Wohnungstüre zu schaffen macht und verständigte sofort den Notruf.