6.000 Euro Schaden Betrunkener 18-Jähriger baut beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Unfall

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 17. Oktober, um 4.30 Uhr, ereignete sich in Neutraubling im Kreisverkehr Eleonore-Mayer-Straße/Konrad-Adenauer-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro entstand.