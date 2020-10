Kontrolle in der Brückstraße Mit 1,2 Promille mit dem E-Scooter unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 17. Oktober, gegen 1.30 Uhr, fiel im Bereich der Brückstraße in Regensburg ein 43-Jähriger Regensburger einer Streifenbesatzung der PI Regensburg-Süd aufgrund seiner unsicheren Fahrweise mit einem so genannten E-Scooter auf.