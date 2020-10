Lkw gesucht Auf der A3 die Leitplanke gestreift und abgehauen

Am Samstag, 17. Oktober, gegen 1.40 Uhr, kam ein Sattelzug einer österreichischen Firma auf der A3 in Richtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Nittendorf und Laaber in einer Nachtbaustelle, bei der lediglich der Standstreifen befahrbar war, aus unbekannter Ursache nach rechts und streifte die Leitplanke.