Sachbeschädigung Hinweise erbeten – Unbekannter zersticht Autoreifen

Foto: uh

Bei einem schwarzen Audi A6, der in der Westendstraße in Cham geparkt war, wurden im Zeitraum vom Mittwoch, 14. Oktober, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 15. Oktober, 10.30 Uhr, sowohl der rechte vordere als auch der linke hintere Reifen zerstochen, sodass dem 62-jährigen Eigentümer ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro entstanden sind.