Vorfahrtsunfall in Donaustauf 81-jährige Pkw-Fahrerin schätzt Geschwindigkeit eines bevorrechtigten Lkws falsch ein

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 15. Oktober, gegen 11.30 Uhr, war eine 81-jährige BMW-Fahrerin in Donaustauf von Sulzbach kommend in Richtung Staatsstraße 2125 unterwegs. An der Einmündung wollte sie nach rechts in Richtung Donaustauf einfahren und schätzte hierbei die Geschwindigkeit eines bevorrechtigten Lkws, der aus Richtung Wörth/Donau unterwegs war, falsch ein.