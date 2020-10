Bei Donaustauf Zugmaschine eines Tanklastzugs gerät in Brand – Fahrer kann sich retten

Foto: vifogra/Schuh

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Tanklastzugs, der am Donnerstagnachmittag , 15. Oktober, mit seinem Lastwagen auf der Staatsstraße 2145 zwischen Unterlichtenwald und der Einfahrt Sulzbach an der Donau im Landkreis Regensburg unterwegs was.