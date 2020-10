Unfall auf der A93 Stauende übersehen, zwei Verletzte

Am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 12 Uhr, fuhr eine 29-jährige mit ihrem Pkw auf der Autobahn A93 in Richtung München auf der linken Spur. Zwischen den Anschlussstellen Regenstauf und Regensburg-Nord bemerkte sie das vor ihr liegende Stauende zu spät, bremste und wich in Richtung Mittelleitplanke aus.