Nur noch Schrottwert Vermutlich technischer Defekt – Pkw gerät kurz nach einer Fahrt in Brand

Foto: 123rf.com

Kurz nach Fahrtbeendigung geriet in Pettendorf vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Dienstag, 13. Oktober, gegen 15 Uhr, der Motorraum eines Pkws in Brand. Dem Besitzer gelang es noch gemeinsam mit Familienangehörigen das brennende Fahrzeug aus der Garage in den Hofraum zu schieben, wo es von den alarmierten Feuerwehren Pettendorf und Sinzing abgelöscht werden konnte.