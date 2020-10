Kontrolle in Obertraubling Schwankende Fahrweise verriet betrunkenen Radler

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 13. Oktober, 20.30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der PI Neutraubling in der Herzog-Albrecht-Straße in Obertraubling ein 55-jähriger Fahrradfahrer mit stark schwankender Fahrweise auf.