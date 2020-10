Einfach abgehauen Radfahrer stürzt – die Polizei sucht nach einem einen silberfarbenen Ford mit Regensburger Zulassung

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 10. Oktober, stürzte ein Radfahrer in der Prüfeninger Schloßstraße in Regensburg aufgrund eines abbiegenden Pkws und verletzte sich dabei. Die Polizei sucht den Fahrer eines silbernen Ford.