Keine Beute Gitter am Kellerschacht hält Einbrecher ab

Foto: Ursula Hildebrand

Wie wertvoll eine geeignete Sicherheitsvorkehrung sein kann, zeigte sich in den letzten Tagen bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Regensburg. Ein unbekannter Täter entfernte sich daher ohne Beute.