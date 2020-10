Unfall bei Riekofen Traktorfahrerin übersieht Pkw

Am Montag, 12. Oktober, gegen 13.10 Uhr, fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Traktor aus ihrem Grundstück in der Hauptstraße. Sie wollte nach links in die Staatsstraße 2111 einfahren. Dabei übersah sie jedoch eine 34-Jährige, die mit ihrem Pkw die Staatsstraße in Fahrtrichtung Sengkofen befuhr.