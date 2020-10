Unfall auf der A3 Lkw-Fahrer erfasst beim Ausweichen einen Pkw und schiebt ihn in die Leitplanke

Foto: vifogra/Schuh

Am Montag, 12. Oktober, gegen 17 Uhr, war auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Nürnberg im Bereich Wörth an der Donau verkehrsbedingt ein Stau. Ein 52-Jähriger mit seinem Lkw fuhr auf das Stauende zu und musste deswegen nach links ausweichen. Dabei übersah er den auf dem linken Fahrstreifen neben ihm fahrenden Pkw, der von einem 52-Jährigen gelenkt wurde.