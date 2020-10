Ermittlungen in Regensburg Kraftstoff aus einer Zapfpistole angezündet – 61-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Ein alkoholisierter Mann ist verdächtig, am Freitag 9. Oktober, an einer Tankstelle Kraftstoff aus einer Zapfpistole entzündet zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.