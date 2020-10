In Sinzing Reiterin muss nach Sturz mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden

Bei einem Reitunfall, der sich am Samstag, 10. Oktober, gegen 10.30 Uhr in einer Reithalle im Gemeindebereich Sinzing ereignete, wurde eine Reiterin so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus abtransportiert werden musste.