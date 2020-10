Unfall bei Barbing Motorradfahrer übersehen – 42-Jähriger verletzt

Am Montagmorgen, 12. Oktober, fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Pkw aus Sarching kommend in Richtung der Staatsstraße 2660. In Unterheising bog sie nach links in die bevorrechtigte Staatsstraße 2660 ein und übersah dabei einen 42-jährigen Motorradfahrer, der mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2660 in westlicher Richtung (Barbing-Neutraubling) unterwegs war.