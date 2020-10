Die Polizei ermittelt Hochwertige Fahrräder aus einem Kellerabteil in Neutraubling entwendet

Foto: Polizei Bayern

In der Zeit vom 21. September bis zum 11. Oktober wurden aus einem versperrten Kellerabteil in der Europastraße 6 in Neutraubling drei hochwertige Fahrräder entwendet.