Unfall bei Laaber 18-jähriger Pkw-Fahrer kracht in ein Pannenfahrzeug, 61-Jährige schwer verletzt

Foto: Michael Hopper

Am Samstag, 10. Oktober, gegen 12.25 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Lenker die A3 in Richtung Nürnberg. Auf regennasser Fahrbahn kam er mit seinem Pkw ins Schleudern und krachte in den Pkw einer 61-jährigen Frau. Diese stand unglücklicher Weise mit einer Panne, ordnungsgemäß abgesichert, auf der Standspur und saß auf dem Beifahrersitz, wo sie auf das Abschleppunternehmen wartete.