Kontrollen Schüler ohne Masken in Bus erwischt

Foto: 123rf.com

Im Rahmen der Schulwegüberwachung wurde am Donnerstag, 8. Oktober, gegen 7.45 Uhr, beim Kreisverkehr am Schulberg in Cham durch einen Polizeibeamten der PI Cham festgestellt, dass zwei Schüler im vorbeifahrenden Schulbus keine Mund-Nasen-Schutz-Maske trugen.