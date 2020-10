Hoher Sachschaden Oldtimer-Porsche bei Holzheim in Unfall verwickelt

Foto: 123rf.com

Am frühen Donnerstagabend, 8. Oktober, fuhr ein 65-jähriger Landwirt mit seinem Traktor die Kallmüner Straße in Richtung Holzeheim am Forst. Hinter dem Traktor fuhr ein Oldtimer-Porsche. Just in dem Moment, als der 47-jährige Porschefahrer zum Überholen ansetzte und am Traktor vorbeifahren wollte, bog dieser nach links ab.