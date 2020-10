Feuerwehr im Einsatz Ölverlust in Wenzenbach – Biotop bei der Schule betroffen

Foto: Ursula Hildebrand

Ein Paketausfahrer hatte am Dienstag, 6. Oktober, 15 Uhr, in Wenzenbach in der Sophie-Scholl-Straße einen Motorschaden. Aufgrund dessen ergoss sich eine nicht unerhebliche Menge an Öl über die Fahrbahn.