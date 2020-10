Kontrolle Dopingmittel in nicht geringer Menge auf der A3 sichergestellt

Foto: 123rf.com

Beamte der Autobahnpolizeistation Parsberg unterzogen am späten Mittwochvormittag, 7. Oktober, einen bulgarischen Pkw der Marke Nissan auf der Autobahn A3 in Richtung Nürnberg einer Verkehrskontrolle, da dieser durch unzulässige Verdunklungsfolie, unter anderem an den vorderen Seitenscheiben, auffiel.