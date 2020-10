Kontrolle in Obertraubling Radfahrer hat Marihuana dabei

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 7. auf 8. Oktober, wurde in der Regensburger Straße in Obertraubling ein 30-jähriger Fahrradfahrer von Beamten des Einsatzzuges Regensburg einer Kontrolle unterzogen.