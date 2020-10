Ermittlungen Einbruch in eine Bäckerei in Burgweinting – die Kripo sucht Zeugen

In den frühen Montagstunden, 5. Oktober, brachen zwei Unbekannte in eine Bäckerei in Burgweinting ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht aufmerksame Zeugen.