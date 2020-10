Ermittlungen in Donaustauf Seitenscheibe eines geparkten VW Caddy eingeschlagen

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Dienstag, 6. Oktober, zwischen 16 und 18.05 Uhr, wurde an einem silberfarbenen VW Caddy, der in der Baronstraße in Donaustauf vor der Garage eines Anwesens geparkt war, beschädigt.