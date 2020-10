8.000 Euro Schaden Gas- und Bremspedal verwechselt – ein Verletzter

Am Dienstag, 6. Oktober, um 10.35 Uhr, parkte ein 48-jähriger Chamer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Josef-Heilingbrunner-Straße mit seinem Ford Transit rückwärts aus einer Parklücke aus. Zur gleichen Zeit fuhr ein 80-jähriger Landkreisbewohner mit seinem VW Golf IV in den Parkplatz ein, sodass beide Fahrzeugführer wegen dieser Verkehrssituation ihre Fahrzeuge abbremsen wollten.