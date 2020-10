Justiz Mordprozess in Regensburg – Urteil gegen Maria Baumers Ex-Verlobten fällt am Dienstagnachmittag

Christian F. verfolgte meist völlig regungslos die Verhandlungstage. Foto: Ursula Hildebrand

Was ist Ende Mai 2012 in einer Wohnung in Regensburg passiert, die Maria Baumer mit ihrem Verlobten Christian F. bewohnt hat? Wie kam Maria ums Leben? Welche Rolle spielte der Verlobte? Diese Fragen musste das Landgericht Regensburg in den vergangenen Wochen klären. Am Dienstag, 6. Oktober, fällt um 15 Uhr das Urteil.