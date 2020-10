Einweisung in Fachklinik Verfolgungsfahrt von Viechtach nach Cham – Österreicher rast der Polizei davon

Am Samstag, 3. Oktober, gegen 9.30 Uhr, kam es zu einer Verfolgungsfahrt von Viechtach bis in die Innenstadt von Cham.

Viechtach/Cham. Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein weißer Audi mit österreichischer Zulassung auf der B85 von Regen Richtung Viechtach fährt und immer wieder bei Gegenverkehr auf die Gegenfahrbahn kommt. Bei Viechtach sollte der Pkw durch eine uniformierte Streife zur Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Fahrer zog es jedoch vor, mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oberpfalz zu flüchten. Der Audi-Fahrer überholte dabei mit hoher Geschwindigkeit trotz Gegenverkehr und unübersichtlichen Kurven. Die Flucht ging auf der B85 über Miltach und Chamerau in Richtung Cham. In Chamerau durchfuhr der Flüchtende den Kreisverkehr in entgegengesetzter Richtung, wobei es fast zu einem Zusammenstoß mit einem Entgegenkommenden kam. Auf Höhe der B20-Anschlussstelle Cham-Mitte versperrte ihm ein Streifenwagen der PI Cham den Weg und er fuhr deshalb entgegen der Fahrtrichtung den Zubringer zur B85 Richtung Roding, obwohl ihm Fahrzeuge entgegen kamen. Weiter ging die Flucht über die Janahofer Straße in die Stadtmitte von Cham. Dabei überfuhr er mit circa 100 km/h roten Ampeln. Auf Höhe der Badstraße konnte das Fahrzeug letztlich durch die Streifen der PI Viechtach und PI Cham gestoppt werden.

Der Fahrer, ein 49-jähriger Mann aus Österreich, der sichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand war, wurde vorläufig festgenommen. Es wurden Ermittlungen wegen verschiedener Verkehrsstraftaten eingeleitet. Das Motiv für die Tat dürfte im privaten Bereich liegen. Ein Alkotest beim Fahrer verlief negativ. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurden bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Österreicher wurde im Anschluss zu einer Fachklinik verbracht.

Zeugenaufruf: Es wird gebeten, dass sich Verkehrsteilnehmer, die am Samstag durch den Fahrer des weißen Audi mit österreichischer Zulassung auf der B85, B20 oder im Stadtgebiet Cham konkret gefährdet wurden,

sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.