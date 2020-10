Erwischt Katalysator-Diebe gehen der Polizei ins Netz

Foto: 123rf.com

Weit kamen zwei Verdächtige nicht, als sie am Donnerstagabend, 1. Oktober, in Regensburg in der Guerickestraße einen eines Autos entwendeten. Eine Streife kontrollierte kurz darauf ein Fahrzeug und nahm zwei Männer fest. Im Kofferraum entdeckten die Beamten das mutmaßliche Diebesgut.