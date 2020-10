Unfall in Regensburg Über zwei Promille – 25-Jähriger überfährt mehrere Leitpfosten und ein Verkehrszeichen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 3. Oktober, 17.15 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Straubinger mit seinem roten 3er BMW die Osttangente in Regensburg in nördliche Richtung und bog beim Hafen rechts ab. Beim Abbiegen überfuhr er mehrere Leitpfosten und ein Verkehrszeichen, setzte seine Fahrt aber ungeniert fort.